Ritorno a scuola senza problemi. L’impegno di Actv

Il primo giorno di scuola si è svolto regolarmente il servizio di trasporto pubblico per e da i plessi scolastici di Mestre, Dolo, Mirano, Noale, Adria, Mogliano Veneto e Piove di Sacco.

Actv informa che sono state utilizzate oltre 550 corse – di cui 330 fornite direttamente dal vettore a supporto del normale servizio di linea con origine e destinazione gli Istituti Scolastici del territorio e 220 corse dei vettori privati – e 70 corse di linea che, lungo il normale percorso, transitano per le scuole di interesse.

Presenti all’uscita della scuola anche 30 steward che hanno monitorato il servizio e dato informazioni agli studenti in partenza.

Nessuna criticità anche in navigazione per il primo giorno di scuola degli studenti che hanno raggiunto gli Istituti della Venezia Insulare.

“Buona la prima! – ha commentato il Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno – Abbiamo avuto certamente un servizio sovradimensionato rispetto all’effettivo numero di passeggeri in uscita da scuola, questo sia per il ricorso all’auto privata da parte delle famiglie, sia per il normale assestamento degli orari. Attendiamo che anche la scuola si assesti nella sua organizzazione e ribadiamo la necessità di una stretta collaborazione, soprattutto nel comunicare gli orari e le modifiche che gli stessi possono subire nel corso delle prossime settimane”

L’azienda raccoglierà nei prossimi giorni le eventuali segnalazioni riguardanti il nuovo servizio di trasporto pubblico da e per gli istituti secondari superiori del territorio per l’anno scolastico 2021/2022, con la raccomandazione che – in particolare per quanto riguarda gli orari – le stesse vengano rivolte anche alle Segreteria dei vari Istituti. Invitiamo la clientela a monitorare costantemente gli orari sul sito www.actv.it che nelle prossime settimane potranno subire modifiche in base alle eventuali problematiche che dovessero emergere.