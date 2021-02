I vini rossi, una fantastica idea regalo con le proposte della Accordini Igino Winery

I vini rossi si rivelano un regalo perfetto e straordinariamente conviviale in ogni occasione. Al momento della scelta è bene non lasciare nulla al caso. Corretto considerare i gusti del destinatario, e l’eventuale grado di conoscenza dei vitigni di chi riceverà in dono il prezioso nettare. La maniera migliore per evitare errori è comunque puntare dritti a una proposta di qualità, come quella a cui ci hanno abituato i produttori vinicoli italiani.

Quel che è certo è che ricevere in dono una bottiglia di vino infonde allegria, la stessa che di norma avvolge i commensali, raccolti attorno alla tavola, quando si apre un buon rosso. Anche chi beve poco è in grado di apprezzare la qualità di un vino di pregio.

Chi opta per i ‘rossi’ non può sbagliare se sceglie di bere italiano. Veneti, toscani, piemontesi i vini rossi sono in grado di portare in tavola ricercatezza e stile, lo stesso che nasce dall’esperienza di un mondo che racchiude come in uno scrigno una storia fatta di cantine, vitigni e di una filosofia di vita che si tramanda di generazione in generazione, e finisce dritta nelle bottiglie rendendole più preziose.

La chiave per un regalo di successo passa attraverso i rossi per eccellenza, Brunello di Montalcino e Amarone della Valpolicella in testa

Donare una bottiglia di vino rosso è come regalare un universo fatto di profumi intensi di mosto, bouquet aromatici, stili di vinificazione.

I rossi per eccellenza quali l’Amarone della Valpolicella, il Brunello di Montalcino, il Barolo, il Pinot Nero altoatesino, sono la chiave del successo considerando l’idea di portali in dono.

L’amarone della Valpolicella autentico portabandiera veneto

Fra i vini rossi di successo nel mondo l’Amarone della Valpolicella occupa una posizione di primissimo piano.

Cantina di riferimento dell’Amarone è la Accordini Igino Winery, nata dall’esperienza maturata in due secoli dalla famiglia Accordini, operativa nel territorio veronese proprio nel cuore della Valpolicella.

Dal sapore pieno e vellutato l’Amarone è un rosso strutturato, che regala al palato un sapore intenso e un gusto che non ha eguali nel resto del mondo. Autentico successo dei vini made in Italy l’Amarone è fra le proposte più apprezzate dai consumatori di Cina e Stati Uniti, inserito a pieno titolo nella top five dei vini più noti sul mercato asiatico.

I trend ‘rossi’ in ascesa

Fra i trend più attuali nel settore dei vini rossi, ottimo suggerimento per un regalo di rappresentanza, troviamo in ascesa proposte quali il Gattinara, prodotto da uve Nebbiolo, l’Aglianico del Vulture, il Sagrantino, l’Etna Rosso, il Montepulciano d’Abruzzo.