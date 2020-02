I colori di Venezia: i panni stesi tra le case. Fotografa la tua Venezia

I colori di Venezia. Tra le tante particolarità della nostra amata città uno spettacolo spontaneo e naturale proviene dalle nostre cultura e tradizioni.

I panni stesi ad asciugare ‘su e corde’ appartengono alle pratiche abitudinarie delle nostre brave donne. Sovente sono soggetti da fotografare per i turisti, mentre chi abita in città non ci fa quasi neanche caso.

Eppure i panni colorati stesi offrono colori e sfondi impareggiabili che si posso spesso incontrare girando per i vari sestieri dell’intera città, a partire da Cannaregio per terminare a Castello, Sant’Elena.

didascalia:

I colori di Venezia: i panni stesi

autore:

Iginio Gianeselli