Grande incidente in A4 questa mattina: maxitamponamento. Ultima ora

Incidente in A4 poco fa: si tratta di un maxitamponamento tra Vicenza e Padova con notevoli disagi al traffico. Risultano coinvolti mezzi pesanti e le ripercussioni si stanno facendo percepire sulla viabilità ordinaria.

La situazione vede ora praticamente il traffico paralizzato. La zona precisa dell’incidente è sull’autostrada A4 tra Grisignano di Zocco (Vicenza) e Padova, in direzione Venezia. La dinamica dell’incidente parla di un tamponamento tra numerosi mezzi che ha provocato lunghi incolonnamenti e la paralisi del traffico.

Ripercussioni anche sulle arterie locali che collegano il capoluogo berico e quello euganeo. Da qualche minuto è stata aperta la corsia d’emergenza per consentire intanto ai mezzi di soccorso di arrivare sul posto.

Non si hanno ancora notizie di feriti o eventuali vittime.

(notizia in aggiornamento)

aggiornamento ore 09.00:

L’incidente si è verificato tre chilometri circa dopo lo svincolo del casello di Grisignano, in direzione di Venezia. Il bilancio, secondo quanto si è appreso, è di una persona ferita: si tratta dell’autista di uno dei mezzi pesanti coinvolti, che è rimasto incastrato nell’abitacolo del proprio Tir, e che ne è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

aggiornamento ore 10.00

Sono terminate intorno alle ore 9:00, dopo circa due ore, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, per l’incidente fra tre mezzi pesanti che ha causato il ferimento di un autista. I pompieri, arrivati da Vicenza e Padova con tre squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, hanno liberato l’autista, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illesi gli altri due conducenti. E’ stata assorbita anche una perdita di gasolio di un automezzo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada.

» potrebbe interessarti anche: “Incidente tra mezzi pesanti in A4, coinvolta bisarca piena di auto“