Giornata nazionale vittime del Covid: a Venezia bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in tutta Italia oggi, giovedì 18 marzo, per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La commemorazione, istituita con l’approvazione definitiva da parte del Senato, si è tenuta questa mattina nelle sedi del Comune di Venezia, Ca’ Farsetti e Ca’ Collalto (via Palazzo a Mestre) e delle Municipalità.

Vi hanno preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, i presidenti delle Municipalità di Chirignago Zelarino Francesco Tagliapietra, di Favaro Veneto Marco Bellato, di Lido Pellestrina Emilio Guberti, di Marghera Teodoro Marolo, di Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto, di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

Questa sera inoltre i palazzi di Ca’ Farsetti, a Venezia, e del Municipio e della Torre civica, a Mestre, saranno illuminati con i colori della bandiera italiana.