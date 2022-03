Grande Fratello Vip stasera: chi uscirà? La sorpresa

Grande Fratello Vip torna stasera, giovedì 3 marzo, in onda su Canale 5. Arriva una nuova puntata, la 46esima, del reality show seguitissimo, come sempre condotto da Alfonso Signorini, mentre in studio a commentare saranno le due opinioniste, Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe.

Anche nella puntata di questa sera ci sarà una doppia eliminazione.

Al televoto vanno: Antonio Medugno, Davide Silvestri, Giucas Casella, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, rinunciando alla finalissima che è sempre più vicina. Anche ad un altro concorrente toccherà un televoto flash.

Una sorpresa questa sera attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica, Valeria Graci. E dopo l’eliminazione di lunedì, in studio stasera vedremo Alessandro Basciano.

Nel frattempo, cresce la complicità e l’avvicinamento tra Antonio Medugno e Delia Duran. Dopo l’uscita dalla casa di Alex Belli e l’eliminazione dal gioco di Nathaly Caldonazzo, il giovane influencer e la showgirl venezuelana sono diventati sempre più complici nella Casa.

Durante un momento di relax, i due si sono trovati a parlare molto vicini e la compagna di Alex ne ha approfittato per domandare a Medugno: “Tu hai un’ammiratrice fuori secondo me. No? Allora perché hai dedicato a una quella canzone? Sono contenta di vederti felice adesso. Ti piace la mia presenza? Perché ti vorrei dare tanta forza”.

“Anche io sono contento che tu sia qui, la tua presenza mi piace” ha risposto l’influencer.

La showgirl venezuelana poi confessa anche: “Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera”.

Cosa sta succedendo tra i due concorrenti? Le ultime parole di Delia sono molto esplicite: “Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me”. Amicizia o “amore libero”? Resta da capire come reagirà Alex Belli.