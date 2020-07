A fuoco autofficina a Marghera. Bombola di acetilene nelle fiamme, interviene Nucleo NBCR

Incendio in un’autofficina di Marghera questa notte.

A mezzanotte e mezza circa i vigili del fuoco sono accorsi in via Brunacci (Marghera-Venezia) in quanto il fuoco, divampato nell’autofficina, aveva cominciato a minacciare di propagarsi all’esterno.

Le squadre dei pompieri accorse da Mestre e Mira con due autopompe, due autobotti l’autoscala e quattordici operatori, hanno lavorato per circoscrivere le fiamme evitando che diventasse un incendio generalizzato.

Il fuoco ha danneggiato alcuni veicoli che si trovavano all’interno dell’autofficina e molte attrezzature tecniche.

Una bombola di acetilene è stata coinvolta dalle fiamme e per questo sono intervenuti gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per metterla in sicurezza e iniziare le procedure di bonifica, che sono proseguite anche questa mattina.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Nessuna persona è rimasta ferita.