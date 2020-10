Forum Futuro Arsenale : “Mose attivato senza alcune indicazione per i veneziani”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Il Forum Futuro Arsenale, composta da rappresentanti di associazioni cittadine, che come associazione no profit di volontariato culturale si occupa della tutela, conservazione e rivitalizzazione del complesso monumentale dell’Arsenale di Venezia, sorpresa e preoccupata delle prime notizie stampa che il prossimo 3 ottobre è prevista a Venezia un’alta marea straordinaria e di una ipotesi di attivazione del sistema MOSE senza alcuna comunicazione nè coinvolgimento dei cittadini, quali primi interessati dall’evento e dagli effetti della marea e della prospettata attivazione delle paratie mobili, ha subito scritto alle autorità interessate dall’evento per chiedere chiarimenti di come e con che modalità e tempistiche verranno informati i cittadini di Venezia, a tutt’oggi lasciati senza indicazione alcuna ancorché siano i primi a subire di effetti della marea straordinaria e di eventuali decisioni sull’attivazione o meno del sistema MOSE.





Lettera aperta.

Al Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli

Venezia Giulia, dott.ssa Cinzia Zincone

Al Commissario straordinario per il MOSE arch. Elisabetta Spitz

Al Ministro delle infrastrutture e Trasporti on. dott.ssa Paola De Micheli

e p.c.

Al Sindaco di Venezia arch. Luigi Brugnaro,





Oggetto: MOSE – Previsione di marea straordinaria a Venezia per il giorno 3 ottobre 2020.

Il Forum Futuro Arsenale, avendo appreso dai giornali che, in previsione della marea straordinaria

del prossimo 3 ottobre , sarà attivato il sistema MOSE, chiede chiarimenti alle autorità in indirizzo

se i cittadini verranno informati e messi al corrente della decisione e con quali modalità e

tempistica, in considerazione della particolare rilevanza per ogni aspetto della vita degli abitanti e

delle attività economiche di Venezia.

IL PRESIDENTE

Luigi Fozzati