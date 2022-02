“Ieri uscendo di casa una folla mi ha bloccata: schiacciata, non si andava né avanti né indietro”. Lettere

Ieri pomeriggio uscendo da casa mia, in un sottoportego vicino al ponte dei giocattoli, sono rimasta bloccata per lunghissimi minuti.

Sono dovuta rimanere immobile, schiacciata dalla folla di persone con telefonino/coca cola e panino in mano, che non andava né avanti né indietro, né in un senso né nell’altro

(probabilmente perché qualche idiota era in posa per una foto in un punto cruciale di passaggio).

Due vigili pattugliavano Strada Nova, ma erano troppo lontano perché potessero vedere una situazione che avrebbe anche potuto causare danni (penso alla partita della Juve a Torino, qualche anno fa).

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l’amministrazione.

La considera una buona giornata?

E se si, per chi? Sono curiosa.

Penelope

(lettera firmata)