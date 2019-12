Ferry boat contro banchina a Tronchetto

Ferry boat in fase di manovra a Tronchetto che, per motivi non ancora accertati definitivamente, va in collisione contro la banchina.

E’ successo ieri, venerdì. Purtroppo anche giornata di mercatino a Sacca Fisola, dove le bancherelle vengono portate in ‘isola’ con i furgoni proprio grazie al ferry.

L’incidente, che ha messo fuori uso il mezzo, ha fatto saltare diverse corse.

Non è certa la dinamica del fatto. Alcuni pareri parlano di errata manovra, altri di ‘difficoltà tecnica’ temporanea nella manovrabilità.

Quello che è certo è che le condizioni di navigazione erano ottimali: non c’era nebbia, il mare era piatto con visibilità ottima.

Nell’urto la passerella-portellone del ferry si è scontrata con forza contro la riva danneggiandola e danneggiando anche un’auto che vi si trovava parcheggiata.

(foto di archivio)