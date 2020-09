Famm Infissi: una storia da 110 e lode

Famm Infissi è un’azienda ormai nota nel panorama nazionale: un vero e proprio punto di riferimento specialmente nel nord Italia, dove ha realizzato diversi lavori importanti. Parliamo di una realtà che possiamo considerare ormai leader nel settore dei serramenti e che vanta una storia ultracentenaria. Di generazione in generazione, la Famm Infissi è cresciuta e si è saputa adeguare ai tempi che cambiano mantenendo sempre intatti però il proprio valore e la propria attenzione alla qualità di un servizio che ancora oggi supera le aspettative.

Specializzata oggi nella produzione serramenti in legno, la Famm Infissi vanta una storia straordinaria, in cui si sono susseguite 4 generazioni unite dalla stessa passione.

La storia di Famm Infissi: un’impresa ultracentenaria

È proprio il caso di dirlo, dunque: la Famm Infissi vanta una storia da 110 e lode. Una storia iniziata nel lontano 1908 grazie allo spirito d’iniziativa e alla maestria di Umberto Melato. Dopo aver soggiornato oltreoceano e aver appreso i segreti del mestiere di falegname in Brasile, torna in Italia e realizza il suo grande sogno: aprire una bottega.

Umberto Melato viene da subito apprezzato per il suo grande lavoro e riscuote un enorme successo con la sua umile bottega. Con il passare degli anni lo affianca anche il figlio Mario, che eredita l’attività di famiglia e sceglie di assumere un dipendente per gestire il grande carico di lavoro. Entra quindi a fare parte della falegnameria anche Silvano Marigo, che qualche anno più tardi sposa la figlia di Mario.

Negli anni del boom economico gli affari vanno sempre meglio e nasce una società: la Falegnameria Artigianale Melato Marigo (FAMM). La bottega è ormai troppo piccola e viene acquistato un capannone, che trova sede però nello stesso luogo scelto in origine da Umberto Melato. L’azienda continua a crescere con il passare degli anni, specializzandosi nella produzione di serramenti ed infissi. Subentra quindi un’altra generazione, con Alberto Merigo che introduce importanti innovazioni e strategie in grado di superare la crisi del 2006.

La Famm Infissi oggi: un punto di riferimento

La Famm Infissi oggi rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la realizzazione di infissi e serramenti, sia nel settore privato che pubblico.

Tra gli interventi particolarmente importanti cui ha partecipato l’azienda ricordiamo il restauro dell’antico monastero del 1700 sull’isola di Pellestrina, Venezia. Parliamo di un’opera di alto valore che oggi è possibile ammirare in tutto il suo splendore anche grazie a questi professionisti. Famm Infissi ha lavorato a questa opera con il solito entusiasmo che caratterizza l’azienda ed ha raggiunto dei risultati straordinari.

Questo non è stato l’unico intervento affidato all’impresa, che si è occupata anche del restauro dei serramenti in un palazzo nel centro storico di Este e di altre opere impegnative. Per quanto riguarda il settore privato, la Famm Infissi è ormai una realtà consolidata che vanta un’esperienza eccezionale e riesce sempre a porsi come un punto di riferimento affidabile, una vera e propria garanzia di qualità. Parliamo di un’azienda che ha saputo crescere e superare la crisi e che per questo rappresenta un esempio nel panorama italiano.