Ex marito minaccia urlando sotto casa, poi aggredisce i carabinieri. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marghera un paio di giorni fa sono intervenuti per una lite in atto sotto casa di una residente.

La donna aveva chiamato i soccorsi dopo che l’ex marito si era presentato sull’uscio in condizioni fisiche a dir poco alterate, minacciandola di morte e colpendola con schiaffi e pugni.

Appena la pattuglia è arrivata sul posto, l’uomo ha avuto la stessa condotta anche nei confronti dei Carabinieri, minacciandoli ed oltraggiandoli, facendo viva resistenza all’identificazione.

Per S.C. classe 1979 scattava così l’arresto il flagranza per Resistenza a Pubblico Ufficiale, Lesioni e Minacce.

Dopo aver smaltito la rabbia, l’uomo ha avuto modo di attendere fino a l’udienza per direttissima la mattina successiva conclusasi con la convalida dell’arresto.