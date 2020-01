Enrico Dindo e Martina Consonni alla Fenice con Musiche di Chopin e Beethoven

Enrico Dindo violoncello – Martina Consonni pianoforte

Musiche di Chopin, Beethoven

La stagione concertistica “Musica con le Ali” al Teatro La Fenice di Venezia – con la quale l’Associazione istituita nel 2016 per sostenere e promuovere i migliori giovani talenti della musica classica porta nel Teatro più bello del mondo alcuni di loro insieme a celebri interpreti – prosegue con il primo concerto del 2020, in programma giovedì 9 gennaio alle ore 18 nelle Sale Apollinee.

Protagonisti il celebre violoncellista Enrico Dindo e la giovane pianista Martina Consonni, che eseguiranno la Sonata in sol minore op. 65 di Chopin e la Sonata n. 3 in la maggiore op. 69 di Beethoven.

Per dare ad un ampio pubblico di veneziani la possibilità di accedere ai concerti, ricordiamo che sono previste riduzioni sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia. Tariffe particolarmente contenute sono inoltre previste per i giovani, in piena sintonia con gli obiettivi dell’Associazione Musica con le Ali.

Prossimo appuntamento:

Lunedì 20 gennaio 2020, ore 20

Venezia, Teatro La Fenice, Sala Grande

Giovanni Sollima violoncello

Massino Quarta violino

e con Fabiola Tedesco (violino), Elena Faccani (violino), Claudio Laureti (viola), Ludovica Rana (violoncello)

Musiche di Ravel, Sollima, Paganini, Schubert

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ; http://www.teatrolafenice.it/site/index.php – CALL CENTER HELLOVENEZIA (+39) 041 2424

Per informazioni: Tel. 02.38036605.

Prezzi dei biglietti:

Sale Apollinee €20; Sala Grande: platea e posti di parapetto €50; galleria e loggione centrale €35; scarsa visibilità €15; solo ascolto €10.

ABBONAMENTI: tre concerti nelle Sale Apollinee €50; tre concerti nelle Sale Apollinee più uno nella Sala Grande €90; abbonamento sostenitore €380.

RIDUZIONI: 20% per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia; 50% per gli studenti (riduzioni applicabili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti).

Associazione Musica con le Ali

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia, e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica classica – e quindi a “spiccare il volo” – attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità