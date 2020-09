E al Lido appare un cartello: "Cari vigili...". Lettere al giornale

E al Lido improvvisamente appare un cartello. La segnalazione arriva in redazione via mail assieme alla foto.

Sul cartello mani ignote hanno così scritto:





“Cari Vigili, scendete dai Suv e occupatevi del territorio: rive pubbliche, velocità, parcheggi bici…”.

Espressione di un cittadino scontento, autore del messaggio? Oppure un’azione organizzata da parte di più persone non soddisfatte dei presidii esercitati dalla Polizia locale sull’Isola d’Oro?

Non siamo in possesso di ulteriori dettagli sul fatto, ma il fatto che il cartello sia stato affisso su un segnale stradale di divieto di sosta, di fermata o di qualsiasi temporanea sospensione della marcia dei veicoli 24 ore su 24, potrebbe anche far pensare ad una piccola vendetta per un’infrazione sanzionata.





Ma l’espressione del gradimento sull’operato dei vigili al Lido potrebbe anche non essere individuale, visto che l’autore della segnalazione che ci ha inviato la foto scrive: “L’accorato appello di un anonimo al Lido. Ma come ha ragione!”.