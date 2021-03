Dott. Rigoli, malore in reparto

Il dott. Roberto Rigoli, primario della Microbiologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e coordinatore delle 14 Microbiologie del Veneto alle prese con la gestione dell’emergenza Covid, è stato colto da malore durante il lavoro nel suo reparto. Ne da notizia la stampa locale.

Rigoli, diventato molto noto ai cittadini anche per essere apparso in diverse occasioni al fianco del presidente Zaia in qualità di consulente durante le dirette quotidiane (nella foto), ha probabilmente accusato stress e superlavoro di questo anno di guerra contro il Covid.

Al medico, ricoverato in unità post-coronarica a Treviso, sono arrivati molti incoraggiamenti dal mondo medico-scientifico e politico.

Il dott. Rigoli è ricoverato e gli è stato prescritto un assoluto riposo durante il quale verranno svolti tutti gli accertamenti. Riposo forzato che il professionista fatica ad accettare proprio per la sua vocazione verso il lavoro. «Dobbiamo andare avanti, non possiamo fermarci, i cittadini si aspettano questo da noi» è sempre stato il suo motto come ha ricordato La Nuova Venezia nell’edizione di ieri.

» potrebbe interessarti anche: “Covid, Zaia: “La vita è normale ma in 48 ore 198 ricoveri perché non respiravano”“