Non si è vaccinato: sospeso medico di base di Venezia, Castello

Salvatore Di Prisco, medico di base con ambulatorio a Venezia, nel sestiere di Castello, è stato sospeso dalla professione fino al 31 dicembre dal suo Ordine professionale.

Il medico, molto preparato, con 34 anni di anzianità, con specializzazioni in otoiatrica e grande cultura anche sulla medicina non tradizionale (come omeopatia ed altre) e con una grande affluenza di pazienti, da ieri non può esercitare come si può leggere in un cartello che è stato apposto sulla porta del suo ambulatorio, nella zona di via Garibaldi.

Si tratta del quinto medico di famiglia veneziano sospeso per mancata vaccinazione al Covid (posizione che sottintende una distinzione notevole dalla posizione “No-Vax”).

Il cartello sulla porta in calle dello squero, a Castello, avvisa della sospensione.

I pazienti del dott. Di Prisco possono scegliere un altro medico entrando nel portale Sanità km zero, oppure recandosi al distretto (ex Giustinian). oppure rivolgendosi all’ufficio anagrafe sanitaria della stessa sede distrettuale.

Sono molti i pazienti dei cinque medici che si sono rivolti alla Ulss 3 Serenissima per perorare le posizioni dei dottori sospesi avendo perso i riferimenti assistenziali in cui credevano, ma, per il momento, la linea aziendale scelta è inflessibile.