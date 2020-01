Domenica seminario di Rifondazione Comunista nel Nordest a Padova

Domenica 12 gennaio (Casa del Popolo, via Bajardi 1, Padova) si terrà un seminario di bilancio e sviluppo delle pratiche del Partito sociale, mutualistiche, solidali e di autorganizzazione di Rifondazione Comunista nel Nordest.

Una scadenza che diventa ancor più necessaria dopo una fase di sviluppo delle nostre attività e dei punti di applicazione del nostro progetto legata alla mobilitazione contro la legge regionale sulla edilizia residenziale pubblica che ci ha visto protagonisti insieme ad Adl Cobas e Asc di Mestre Venezia.

Nelle foto allegate, l’assemblea (28 settembre, in via Buccari a Mestre) in cui si decise di avviare stabilmente le attività di consulenza legale gratuita sui temi della casa, del lavoro e dei diritti anche nella sede regionale e della federazione di Venezia di Rifondazione Comunista.

PRC Padova

Sportello sociale di Rifondazione Comunista, Padova