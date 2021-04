In disoccupazione da anni: richieste di lavoro a Venezia inesistenti e da istituzioni solo delusioni. Lettere

Sono in disoccupazione ormai da anni, con tutto l’impegno possibile trovare un lavoro è trovare un tesoro.

Ho partecipato ad un corso di formazione ASSEGNO LAVORO ma, l’ho interrotto a metà, non riuscivo a seguire la lezione come speravo.

4 ore ininterrotte di spiegazione, senza poter prendere appunti e memorizzare, meglio lasciar perdere.

Alla fine del corso, il programma prevedeva l’assistenza di un tutor per la ricerca ATTIVA AL LAVORO.

Un anno dopo arrivo all’inserimento in graduatoria in un progetto FSE, prima la formazione, la chiamano loro (?????) così lavoro per 6 mesi, poi ancora 6 mesi anche se il progetto prevedeva un periodo di mesi 18 si fermano a 12.

A fine corso si prevede la ricerca attiva con affiancamento di un tutor.

Pensi che il tutor sta lavorando per la Regione del Veneto e quindi che i canali da percorrere per l’inserimento siamo istituzionali ed invece arriva la delusione.

Il tutor ha come motore di ricerca il web, quello stesso che tutti provano senza successo, almeno per me, tanto le richieste sono all’impossibile e per Venezia, non adesso in tempo di pandemia ma ormai da tempo lungo, sono quasi inesistenti.

Un’altra illusione regalatami dalle Istituzioni, questa è l’ultima.

Tra pandemia e la morte delle attività lavorative, la morte della mia città, scriviamo la parola FINE.

Lettera firmata

