Decreto Sostegni, il commento del presidente Zanon. “Lo Stato faccia di più”.

In merito all’approvazione del Decreto Sostegni, il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Massimo Zanon rilascia la seguente dichiarazione:

“Il decreto, in verità, è uno specchietto per le allodole. Le cifre che contiene sono le stesse promesse in passato, ma di fatto mai erogate. Queste risorse, inoltre, sono insufficienti rispetto al fabbisogno delle imprese messe in ginocchio dalla pandemia. È necessario che lo Stato le rimpingui il più possibile, così come è necessario che lo Stato dia garanzia a lungo termine sul credito richiedibile alle banche. Anche la pace fiscale non è una soluzione per le imprese perché è evidente che non possono avere un contenzioso di così lunga data, sarebbero già “saltate”. È un vantaggio per i singoli cittadini e, diciamolo, per lo Stato stesso che così risparmia i costi per il rientro dei crediti e può impegnare altrove quelle risorse”.

(foto di archivio precedente a febbraio 2020)