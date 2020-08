Damiano Caravello, ultimo saluto e lutto cittadino

Le esequie di Damiano Caravello si terranno venerdì 14 agosto, alle ore 10.00 a Noale in Piazza Castello.

Per meglio accogliere tutti coloro che desiderano partecipare al saluto, le parrocchie e la famiglia, in accordo con l’amministrazione comunale, hanno deciso di svolgere la celebrazione in Piazza Castello affinché possa essere accolto il maggior numero possibile di persone nel rispetto del distanziamento richiesto dalle normative COVID.

La piazza sarà completamente chiusa al traffico ed al parcheggio delle auto, e sarà indetta una giornata di lutto cittadino per venerdì 14/08/2020.

Durante la cerimonia gli uffici del municipio di Noale saranno chiusi per cordoglio e per permettere la partecipazione dei dipendenti.

L’intera area sarà raggiunta dall’amplificazione audio e saranno previsti posti a sedere.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Città di Noale per permettere la partecipazione anche a coloro che non potranno raggiungere la Città.

In caso di maltempo le esequie si svolgeranno nella Chiesa Arcipretale di Noale con amplificazione esterna.