Covid Venezia e provincia, numeri fluttuanti

Covid Venezia: numeri fluttuanti che per diventare significativi devono essere agganciati a quelli degli ultimi giorni per raffronto.

Nell’ultimo bollettino si dichiarano 132 nuovi casi in 24 ore. Ieri erano 161, il giorno prima 125, il giorno prima ancora 76.

Le persone ricoverate oggi sono 131. Ieri erano 137.

Nei letti di terapia intensiva del Veneziano ci sono 15 pazienti. Ieri erano 14.

Una persona è morta nelle ultime 24 ore tra Venezia e provincia.

Situazione in Veneto.

Torna fortunatamente sotto quota mille il numero di contagi quotidiani da Coronavirus in Veneto in 24 ore, fermando un exploit che aveva preoccupato non poco negli ultimi due giorni.

L’ultimo bollettino regionale segnala 718 nuovi casi in 24 ore, con totale a 326.597.

Si registrano inoltre 11 morti, con totale a 9.712.

Stazionaria la situazione clinica, con 2 pazienti in meno nei reparti ordinari (1.209 ricoverati), mentre risalgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive (135).

Tornano a salire gli attuali positivi, 22.085 (+298) nell’ultimo bollettino regionale.