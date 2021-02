Covid Veneto oggi +895

Riprendono a crescere i contagi Covid in Veneto.

Sono 895 i nuovi positivi al virus in 24 ore, per un totale di 328.973 infetti dall’inizio dell’epidemia.

I decessi da ieri sono stati 21, per un numero complessivo di 9.763 vittime.

Lo riferisce il bollettino della Regione.

Diminuiscono i ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva: sono 8 in meno i pazienti Covid nei reparti non critici degli ospedali (1.247 in totale); in calo (-7) anche i malati in terapia intensiva, 132.

Oggi intanto sono stati diffusi i dati dell’epidemia all’interno delle scuole.

Dall’inizio di gennaio a oggi sono 1.241 i casi in cui sono stati individuati contagi da Coronavirus tra alunni e docenti delle scuole del Veneto.

I 1.241 casi hanno comportato

l’identificazione di un gruppo di contatti scolastici.

Il dato è stato diffuso oggi dalla Direzione di prevenzione regionale.

La maggior parte dei casi (33,7%) è avvenuta nelle scuole primarie, seguono la secondaria di secondo grado (23,2%) e la scuola dell’infanzia (22%).

Il 50,7% dei ragazzi dai 14 ai 19 finiti in quarantena risultano tali a causa di un contatto extrascolastico.

Sono stati 27.460 gli alunni e operatori positivi o posti in quarantena in seguito alla rilevazione di un caso, di cui 2.300 sono studenti posti in monitoraggio con mantenimento della frequenza scolastica in presenza, con screening ripetuto.

(foto da archivio)