Covid oggi: 2.677 nuovi casi, 28 i morti

Covid oggi: 2.677 nuovi casi, un numero enorme che segna un ulteriore aumento ancorché legato ad un maggior numero di tamponi effettuati.

Sono i dati ufficiali di martedì sera del Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2.677 nuovi casi, dunque circa 400 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi sono stati individuati con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più rispetto ai 60.241 di domenica.





L’aumento di oggi comporta anche il superamento della quota di 60mila di attualmente positivi al Covid 19.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute ci sono infatti 60.134 malati, con un incremento rispetto a ieri di 1.231.

Controtendenza invece i ricoveri nelle terapie intensive: ad oggi ci sono 319 pazienti, quattro in meno rispetto a lunedì.





Altri 3.625 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, con un aumento di +138 nelle ultime 24 ore.

Sono infine 56.190 le persone in isolamento domiciliare con un aumento di +1.097 sul giorno precedente.