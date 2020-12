Covid, morta Lidia Menapace. La terribile pandemia di Sars-Cov 2 questa volta ha colpito a Bolzano non dando scampo alla ex senatrice.

Lidia Menapace, ex senatrice ed ex partigiana, aveva 96 anni e si è spenta







nell’ospedale cittadino.

Lidia Menapace da alcuni giorni ricoverata a causa del Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

L’ex senatrice è deceduta alle ore 3.10 di questa notte, come ha appreso l’ANSA dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

La senatrice







è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale.

L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.