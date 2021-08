Covid: Israele apre regolarmente scuole nonostante nuova ondata

Covid: in Israele le scuole riapriranno regolarmente il 1. settembre.

Nonostante i nuovi casi di Covid, le scuole di ogni grado riapriranno in Israele il prossimo 1 settembre, come previsto dal normale calendario.

Lo ha deciso la notte scorsa il governo di Naftali Bennett.

Inoltre – come annunciato nei giorni scorsi –

gli istituti saranno autorizzati ad amministrare le vaccinazioni durante le ore di didattica agli alunni in possesso di autorizzazione dei genitori.

Unica eccezione alla presenza a scuola riguarda gli istituti superiori che si trovino nelle zone rosse e che hanno un tasso di vaccinazione inferiore al 70%.

Per questi ultimi scatta l’apprendimento a distanza.

