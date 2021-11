Covid in Veneto oggi: quasi 1000 in più. I numeri di venezia

Covid in Veneto: si torna a sfiorare i 1.000 nuovi positivi in un giorno.

Nelle ultime 24 ore sono stati 931 i positivi scoperti con i tamponi (ieri erano stati 883). Sono numeri che non si registravano da diversi mesi.

Il totale degli infetti dall’inizio della crisi raggiunge i 487.192.

Sale anche l’incidenza, pari all’1,1% sugli 84.248 tamponi eseguiti.

Si contano anche due vittime, che portato il totale dei decessi dell’inizio dell’epidemia a 11.858.

Crescono nettamente gli attuali positivi, 13.609 (+439).

L’andamento dei dati ospedalieri mostra un aumento deciso dei ricoverati nei reparti non critici, 273 (+12), mentre resta pressoché stabile quello delle terapie intensiva, 57 (-1).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 140

Treviso 214

Venezia 138

Verona 140

Vicenza 180

Belluno 47

Rovigo 11

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2467

Treviso 1523

Venezia 1963

Verona 1692

Vicenza 1899

Belluno 339

Rovigo 480

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 5

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 1

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 3

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 15

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 11

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2