Covid in Veneto oggi: +463 con 4 decessi

DATI DEL VENETO.

Sono 463 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto oggi.

Il bollettino registra anche e quattro decessi nelle ultime 24 ore.

Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 464.283 e 11.736.

Calano i malati attualmente in carico, che sono 12.456 (-88) ma crescono i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 265 (+4); e di +7 unità il numero di pazienti in terapia intensiva (57).

DATI NAZIONALI.

Sono 4.552 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.117.

Sono invece 66 le vittime in un giorno, una in più di ieri.

Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34 (ieri erano 30).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.989, 29 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.627.699, i morti 130.233.

I dimessi e i guariti sono invece 4.383.195 (ieri 4.376.646), con un incremento di circa 6.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 114.271 (ieri 116.342), con un calo di 2.071 casi nelle ultime 24 ore.