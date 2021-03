Covid in Veneto: oggi +1.404 casi in 24 ore. Diminuisce quindi, seppur lentamente, la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto: con 1.404 nelle ultime 24 ore secondo quanto emerge dal bollettino regionale vi è un calo dal giorno prima quando erano stati 1.759.

In totale, nella regione, si contano 378.663 positivi dall’inizio della pandemia.

I morti da ieri sono 11 (ieri erano stati 17) con un totale di 10.528.

Gli attuali positivi sono 39.641 (+418).

Si vedono “i primissimi segnali di contenimento del contagio”, le misure attuate “stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria”. Ci sono “oltre 3.600 persone in terapia intensiva per Covid. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremmo immediatamente i sacrifici fatti”. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro della Sanità, Roberto Speranza. “Abbiamo solo un piccolo tesoretto e decidiamo di spenderlo sulla scuola per il ruolo strategico che svolge nella nostra società”, spiega.

