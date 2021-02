Covid: dati in Veneto oggi. Zaia: “Non escludo ritocchi anti-assembramenti”

Covid: ecco i dati del Veneto oggi, con il presidente Zaia che afferma: “Non escludo ritocchi anti-assembramenti”, ma più in generale sono i sindaci della filiera veneta che chiedono maggiori restrizioni alla luce delle immagini giunte dell’ultimo weekend.

I sindaci hanno chiesto al presidente della Regione provvedimenti più restrittivi contro gli assembramenti, verificatisi anche nell’ultimo week end, e Luca Zaia non ha escluso nuove misure entro questo fine settimana.

“Un ordinanza ‘pesante’ – ha detto – non è sostenibile in questa fase, ma per regolamentare alcuni orari e altro, decisamente sì. Non verranno però toccati i confini comunali”.

“C’è – ha avvertito Zaia – una condotta dal punto di vista di sanità pubblica che deve essere fatta nel rispetto del Dpcm. Dobbiamo intervenire nell’ambito del potere che ci è concesso e non saltare di zona. Entro fine settimana cercheremo di capire”.

Dati Covid del Veneto oggi.

Sono 442 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto.

Sono invece 18 i nuovi decessi.

Il numero totale degli infetti, da inizio epidemia, sale a 317.278, quello delle vittime a 9.299.

Scende ancora un po’ la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono ora ricoverati 1.636 malati Covid (-6), nelle terapie intensive 188 (-1).

I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.930.

