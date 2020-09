Covid, i dati di oggi. Sono 280 le persone in terapia intensiva

Covid, i dati di oggi comunicati pochi minuti fa: 51mila attualmente positivi, 280 persone in terapia intensiva.

Numeri dunque ancora in aumento nell’aggiornamento del Ministero della Salute di mercoledì sera.

Sono 51.263 gli attualmente positivi al Covid 19 nel nostro paese, con un incremento di 633 malati nelle ultime 24 ore. Di questi, dice il bollettino del ministero della Salute, 280 sono ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a martedì, 3.047 sono invece nei reparti ordinari (uno meno di ieri) e 47.936 sono in isolamento domiciliare, con un incremento di 625 nelle ultime 24 ore.





La diffusione del coronavirus fa registrare, quindi, anche oggi livelli stabili nella sua crescita.

Dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri ma con circa 15mila tamponi in più: 105.564 contro 90.185.

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 314.861.

In leggero calo l’incremento delle vittime: 19 contro le 24 registrate martedì, per un totale di 35.894.





Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi e la Campania, ancora una volta, è quella con il maggior incremento, con 287 nuovi casi. Seguono il Lazio (+210), la Lombardia (+201), il Piemonte e la Sicilia (+170)