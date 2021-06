Covid, casi in aumento. Nuovi contagi quasi doppi rispetto a ieri

Covid, casi in aumento.

Sono 679 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

I dati sono quelli ufficiali del ministero della Salute.

679 nuovi casi oggi, martedì, mentre ieri erano stati 389.

Sono invece 42 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28.

E’ stato però precisato che, delle vittime, 22 arrivano da un ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.

Sul fronte dei test: sono 190.635, tra tamponi molecolari e antigenici, quelli effettuati per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 75.861.

Il tasso di positività oggi è dello 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri.

Continuano invece a svuotarsi le degenze degli ospedali: 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 5).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.

COVID IN VENETO

I dati ufficiali della Regione Veneto diffusi nella tarda mattinata di oggi sono:

38 nuovi casi di contagio Covid registrati nelle ultime 24 ore. Tre i decessi.

Dati che portano il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia a 425.371, quello delle vittime a 11.615.

Gli attuali positivi sono 4.608 (- 108).

Scendono i numeri clinici: negli ospedali del Veneto sono ricoverati complessivamente 283 malati Covid (- 8), dei quali 260 (-6) nei normali reparti medici, e 23 (-2) nelle terapie intensive.