Covid, bollettino di sabato 28/08/21. Impennata in Veneto

Sono 6.860 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.826.

Sono invece 54 le vittime in un giorno, rispetto alle 45 di ieri.

Sono 293.464 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 265.480.

Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri.

Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 42.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.111, 3 in meno rispetto a ieri.

IL REPORT DEL VENETO

Nuova impennata dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore.

Si contano anche 5 decessi.

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681.

Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129).

Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).

NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 174

Treviso 204

Venezia 143

Verona 173

Vicenza 93

Belluno 23

Rovigo 27

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2258

Treviso 1431

Venezia 1964

Verona 1925

Vicenza 1792

Belluno 216

Rovigo 613

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 11

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 3

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 6

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Dolo reparti di medicina 14

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 2

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1