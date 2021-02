Covid, aggiornamento oggi: i numeri di domenica pomeriggio

[Covid/andamento pandemia in Italia]

Covid, aggiornamento di domenica pomeriggio.

Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

La quota di oggi porta il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 2.721.879.

Le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 221.

Con l’incremento di oggi il totale dei defunti è di 93.577.

Ad oggi in Italia ci sono 402.783 attualmente positivi.

Gli attualmente positivi sono 1.370 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza i dimessi e i guariti sono 2.225.519, con un incremento rispetto a ieri di 9.469.

Aumentano i ricoveri

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.085, tornando ad aumentare di 23 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite (che comprendono i decessi).

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 126.

Secondo i dati del ministero della Salute sono invece 18.449 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 51 in meno rispetto alla giornata di sabato.

Nel calcolo “tamponi/positivi” sono dichiarati 205.642 test per il Covid (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Il numero risulta in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534.

Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%).

