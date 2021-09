Cosmofarma ReAzione tra le novità presenta PetCare

Dal Rapporto Eurispes 2021 risulta che 4 italiani su 10 hanno un animale domestico, con le adozioni che sono aumentate con l’emergenza sanitaria, probabilmente per la necessità crescente degli italiani di avere compagnia. Nei primi mesi del 2021, non a caso, il comparto dei prodotti veterinari ha visto una forte crescita: ha mosso oltre 144 milioni di euro.

E rispetto all’anno passato, le vendite hanno visto un incremento del 15,7%. Questi risultati aprono dunque una prospettiva di sviluppo anche per il mondo della farmacia, in cui i prodotti per la cura e il benessere degli animali trovano un canale privilegiato di vendita con corner dedicati.

A Cosmofarma ReAzione, dunque, quest’anno tra le novità c’è l’iniziativa speciale PetCare, un’area che ospita le imprese del comparto veterinario con prodotti per la cura e del benessere animali specifici per la farmacia. Obiettivo dell’iniziativa è legare il benessere dell’uomo e dell’animale e fare della farmacia il luogo dove poter trovare prodotti e consigli per i nostri piccoli amici.

Venerdì 10 e sabato 11 l’area PetCare nel padiglione 29 ha ospitato anche una ventina di appuntamenti che potranno essere utili al farmacista per avere un quadro sui trend di mercato, ma anche per un aggiornamento su alimentazione, integratori, cura degli animali.

E, all’interno della farmacia, per aiutare il cliente nella scelta dei prodotti migliori per il benessere del proprio animale domestico. Tra questi si segnalano, per esempio, “Mercato veterinario e pandemia: trend e prospettive”, a cura di IQVIA (il 10 settembre alle 11.15), “La gestione del Pet in farmacia: cosa sapere per guidare al meglio il proprietario”, a cura di Diletta Neviani e Donato Palmiotto di Vet Bros (il 10 settembre alle 12.15, e sabato 11 alle 16.15). Entrando nello specifico dell’alimentazione animale, poi, l’11 settembre alle 16.00 è previsto “Dog Food: cereali sì, cereali no?” a cura di Guidolin e alle 14.45 “Corner fitonutraceutico veterinario all’interno della farmacia”, a cura di Trebifarma.

Mentre per la cura “Gestione secondo natura del dolore del cane e del gatto: endocannabinoidi e dintorni”, a cura di Innovet (sabato 11 alle 16.15) o “Consigli utili in farmacia sui parassiti intestinali del Pet”, a cura di Vetoquinol (venerdì alle 10.30 e sabato alle 14.30) .