Coronavirus, Zaia: distanza 2 metri fuori da supermercati e mercati

Distanza di sicurezza aumentata e portata a 2 metri. Non basta più un metro quando si fa la fila per l’accesso ai supermercati e ai mercati all’aperto in Veneto (che continuano a rimanere aperti).

Questo quanto deciso dal governatore Luca Zaia con la nuova ordinanza regionale sulle misure anti-contagio.

Restano invariate le altre disposizioni di sicurezza per fare la spesa: mascherine e guanti obbligatori per esercenti e clienti, e chiusura dei negozi di alimentari le domeniche e i giorni festivi.

A proposito del 25 aprile e 1 maggio, Zaia ha precisato che pic-nic e grigliate ‘all’aperto’ saranno consentite solo “nel giardino di casa” e per il singolo nucleo familiare, senza amici ne’ parenti.



(foto: coda per accedere al mercato all’aperto di Rialto, Venezia. Foto di sabato 4 aprile 2020)