Coronavirus Venezia, numeri stabili. Tre i ricoverati al “Civile”

Coronavirus a Venezia e provincia ritornato a salire a “livelli normali”, se così si può dire. 17 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Gli “attualmente positivi” sono oggi 415.

Non si sono registrati decessi ma è sempre alto il numero delle persone ricoverate: 21 complessivamente con due persone ricoverate in rianimazione (a Dolo).

All’Ospedale dell’Angelo di Mestre sono due le persone ricoverate, mentre all’Ospedale Civile di Venezia i degenti per Covid (o con il Covid) sono 3.

Dal punto di vista delle specificità localizzate, non sono state trovate, fortunatamente, altre positività nella residenza per anziani di San Giobbe, a Venezia, dopo la scoperta di una positività di un’operatrice socio-sanitaria.

E’ sempre aperto invece il fronte delle scuole del Veneziano con l’ultimo caso alla media Cappon di Cavarzere. Classe chiusa, compagni e professori in isolamento e sottoposti a tampone.

Lunedì, dopo la scuola, in una media paritaria di Mira uno studente si è sentito male. Il test ne ha rivelato la positività.

Arriva inoltre la notizia di altre positività alla Fincantieri di Marghera. Dopo i casi emersi a fine estate, si tratta ancora di operai di subappalti. Cinque i casi accertati a cui si sommerebbero altri tre di cui si parla in queste ore.