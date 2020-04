Coronavirus Venezia e provincia: altri 7 morti. Il più giovane all’Angelo: 57 anni

Il coronavirus nel veneziano mantiene il trend degli ultimi giorni. Se da una parte si può trovare fiducia nei numeri dei guariti e dei ricoverati che decresce, dall’altra la conta dei morti ogni giorno ci pone davanti gli occhi la realtà più crudele di questo virus con numeri che non finiscono mai.

Altre sette vittime sono state registrate ieri ed è sempre altissima la percentuale dei caduti e degli ammalati delle case di riposo.

Di tutto il Veneto, proprio l’area dell’Ulss 3 Serenissima è quella con più casi positivi negli anziani: il 9%. Un poco felice primato che Venezia condivide con Padova (Ulss 6).

Nelle 31 strutture per anziani della Ulss 3 veneziana, dei 3.479 ospiti, 315 anziani hanno il ‘tampone’ positivo. 34 anziani sono attualmente ricoverati, 19 sono quelli deceduti.

Nell’Usl 4 Veneto Orientale, invece, su 1.193 ospiti totali delle case di riposo i positivi al Covid-19 sono 28, poco più del 2%. I morti delle strutture in quell’area si sono fermati a nove.

VENEZIA E PROVINCIA (ULSS 3 SERENISSIMA)

Nel nostro territorio ci stati 2.013 casi in totale.

I casi attuali sono 1.223.

I ricoveri martedì ieri, martedì, erano 255, sette in più del giorno prima.

MORTI PER CORONAVIRUS NEL VENEZIANO

Luciano Vidali, 57 anni, di San Stino di Livenza, è deceduto all’ospedale di Mestre.

Giorgio Minto, 82 anni, di Mira, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Rina Perenzin, 85 anni, di Chirignago, è deceduta all’ospedale di Dolo.

Antonio Fiori, 75 anni, di Martellago, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Ines Piccolo, 90 anni, è deceduta in una casa di riposo di Portogruaro.

Giovanni Bergamin, 87 anni, stimato imprenditore del mondo dell’arredamento, è deceduto in una casa di riposo di Portogruaro.

Maria Poli, 90 anni, è deceduta in una casa di riposo di Fiesso d’Artico.

RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 28

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 11

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -2

Deceduti: 32

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 57

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 10

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 11

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 16

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 2

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 6

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 8

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 81

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 7

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Deceduti: 45

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Dimessi: 58

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 4

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 41

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Deceduti: 4

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 54

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 40

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 22

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 49

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

