Coronavirus Venezia, direttore generale dell’Ulss: “Numeri impressionanti”

Coronavirus che a Venezia non mostra segni di regressione. “I numeri dei nuovi positivi, specie nei giorni di picco sono impressionanti: nel solo 4 dicembre sono stati 514; nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre sono stati addirittura 569” ha dichiarato il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, all’ANSA.

Un altro dato di cui spesso non si parla, ritenendo erroneamente che il virus sia “affare degli anziani”, è che l’età media dei contagiati si è abbassata.

“Dai 61 anni in cui pareva essersi stabilizzata a marzo e ad aprile, oggi è scesa a 50 anni” conferma il direttore dell’Ulss.

“La conseguenza di ciò è la forte pressione sugli ospedali. Ospedali che tra il 17 e il 30 novembre hanno accolto 359 nuovi ricoverati e altri 368 nelle prime due settimane di dicembre”.

Il coronavirus a Venezia

continua a camminare confermando la sua tendenza anche ieri.

Martedì sono stati annunciati 552 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Abbattuto il muro dei 12.000 positivi nel Veneziano che ora arriva a 12.060.

Incredibilmente, inoltre, altri 19 decessi in un giorno nella nostra provincia.

Come sono lontani i giorni di metà novembre quando venivano annunciati 15 decessi in un giorno segnalandolo come “record” negativo, quando oggi sono 19 e la cosa sembra non fare più notizia.

E come sono ancora più lontani i giorni di metà ottobre in cui lo stesso dott. Dal ben annunciava: “«In Ulss 3 Serenissima contagi e ricoveri sono sotto controllo».

Dichiarazioni di poco più di un mese fa quando si continuava a lanciare messaggi tranquillizzanti

nonostante potesse essere chiaro che i numeri aumentavano ogni giorno. E i comportamenti delle persone di oggi possono senz’altro essere considerati i retaggi di quelle sottovalutazioni del pericolo.

Perché è certo che in questa guerra contro il virus non si è abbondato in lucidità.

Continua il dott. Dal Ben: “Purtroppo abbiamo registrato delle vittime anche tra i 50 – 60enni. Persone che arrivano da noi tardi, dopo avere sottovalutato i sintomi. E che, solo quando non ce la fanno più, si convincono a chiederci aiuto”.

Ma come non ricordare che fino a ieri si continuava a ripetere di non recarsi negli ospedali per non intasarli a meno che i sintomi non fossero veramente “importanti”?

Intanto, ogni giorno il quadro della provincia di Venezia è sempre più grave.

La fotografia dei 525 ricoverati dice che 32 persone sono intubate, mentre 57 versano in situazioni critiche e 404 sono in condizioni “severe”.

Dei nuovi positivi, l’8% va in ospedale, percentuale

che fa una media di 25-26 nuovi accessi al giorno.

Nel quadro non ci si deve dimenticare, infine, del Veneto Orientale. Lunedì 14 dicembre: 370 positivi, picco mai visto prima.

San Donà ha 359 contagiati, Jesolo 182, Portogruaro 141 e Eraclea 121.

Posti letto in sofferenza anche in Ulss 4 dove alcuni reparti vengono sospesi per ridistribuire personale e risorse ai ricoveri Covid.

Il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza ha ricordato come, con i recenti aumenti, l’età media dei ricoverati si sia abbassata rispetto alla prima fase.

Anche un bambino di 10 anni tra i ricoverati, e nel complesso è aumentato il numero di ricoveri delle persone comprese tra i 50 ed i 69 anni.