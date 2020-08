Coronavirus Veneto: a Padova bimba di 5 anni intubata

Coronavirus Veneto: bollettino che comincia con una notizia drammatica oggi, domenica 16 agosto. A Padova c’è una bimba di 5 anni intubata per gravi difficoltà respiratorie.

La bambina di 5 anni è ricoverata in terapia intensiva nell’Azienda ospedaliera di Padova. E’ ritenuta nel gruppo di pazienti Covid che destano maggior preoccupazione di tutto il Veneto, dopo la ripresa dei contagi delle ultime settimane.

La piccola è attualmente intubata, come spiega una nota dell’ospedale, riferendosi genericamente ad “un minore” tra i 4 pazienti in terapia intensiva nel nosocomio patavino ( 10, invece, i ricoverati nel reparto di malattie infettive).

La bambina era stata accolta pochi giorni fa al pronto soccorso pediatrico. La sua storia clinica è stata divulgata oggi.

La piccola, che vive con i genitori in città, manifestava seri sintomi respiratori dovuti ad una infezione non ancora del tutto confermata. Sottoposta a tampone, è invece risultata positiva al Covid 19.

Per il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Luciano Flor, “Questo dato su persone ricoverate in poche settimane a Padova, quando era stato raggiunto lo zero, non è allarmante, è sotto controllo e monitorato. I ricoveri Covid di quest’ultimo periodo – aggiunge Flor – testimoniano un comportamento non corretto da parte di singole persone”.

CONTAGI IN LEGGERO CALO

I nuovi contagi in calo di coronavirus in Italia sono in calo nella domenica di Ferragosto: 479 in 24 ore.

Il numero si abbassa rispetto a ieri, sabato 15 agosto, ma bisogna sempre tenere presente che al sabato e alla domenica si processano meno tamponi. Quelli “non urgenti”, di norma, vengono processati lunedì.

479 nuovi casi oggi significano 150 in meno di ieri. Ma, come detto, sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno del giorno prima.

Ancora quattro morti nelle ultime 24 ore, dato analogo al giorno precedente.

Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi.

I dati sono del Ministero della Salute.