Coronavirus in Veneto: 58 nuovi casi. Dati di domenica pomeriggio

Coronavirus in Veneto: 58 nuovi positivi.

Il totale dei casi con tampone positivo passa così da 20.598 a 20.656.

I 58 nuovi positivi in Veneto sono quelli che risultano dal riscontro dei casi positivi tra le ore 17 di sabato e le ore 17 di domenica.

Non si sono verificati decessi.

IN ITALIA TORNANO A SALIRE I CONTAGI (SEPPUR CON MENO TAMPONI)

Sale il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 13.263, rispetto a ieri 310 in più.

In leggero aumento il numero delle terapie intensive con 45 pazienti, due in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.455, rispetto a venerdì 316 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 771 di ieri ai 763 di oggi.

I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38) e Lazio (38).

Le persone guarite sono 202.098 (+151).

I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 37.637 mentre ieri erano stati 53.298.