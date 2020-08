Coronavirus Veneto (martedì mattina): +119. Nel mondo altri due casi di infettati due volte

Coronavirus in Veneto che presenta nel report di oggi (martedì mattina, ore 10) un ulteriore aumento.

Il numero dei tamponi positivi segna questa mattina infatti 119 in più nelle ultime 24 ore.

Il numero dei casi totali passa così da 22.071 a 22.190.

Registrati 3 decessi in più (nelle 24 ore) che portano il totale delle vittime da quota 2.104 va a 2.107.

I casi “attualmente positivi” sono cresciuti di 71 unità, passando da 2048 a 2.119.

I negativizzati virologici sono attualmente 17.964 contro i 17.919 di ieri (+45).

NEL MONDO

Coronavirus che nel mondo propone un’altra preoccupazione: in Olanda-Belgio casi di pazienti infettati due volte, dopo il caso di Hong Kong.

Dopo Hong Kong, anche i Paesi Bassi ed il Belgio denunciano infatti casi di pazienti infettati per la seconda volta.

La notizia è riportata da Dutch News.

Secondo quanto spiegato dalla virologa Marion Koopmans all’emittente NOS, nel caso olandese si tratta di un anziano, con un sistema immunitario indebolito.

In Belgio invece il Covid-19 è stato diagnosticato per la seconda volta ad una donna di Lovanio, tre mesi dopo la sua prima infezione, ha rivelato il virologo belga Marc Van Ranst in una trasmissione della tv fiamminga Vtm.