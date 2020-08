Coronavirus in Veneto: 73 nuovi casi. La distribuzione per provincia

Coronavirus in Veneto che oggi parte dalle nuove positività: sono 73 quelle registrate in tutta la Regione nelle ultime 24 ore (bollettino di mercoledì sera).

In testa, per aumenti, il Trevigiano, con 32 nuovi casi, segue il Veronese con 16 casi, il Bellunese con 11 casi.

il Padovano con 10 casi, il Veneziano con 6 e il Vicentino con 3.

Gli attualmente positivi sono 1.691 in Veneto.

38 le persone ricoverate in degenza comune, 6 nelle rianimazioni.

13 le persone ricoverate all’ospedale di Dolo, nel veneziano, con +1 rispetto a ieri.

(Il numero dei ricoverati a causa Covid all’ingresso è in realtà 80 ma attualmente non vengono più contate le persone che si sono ‘negativizzate’ durante il ricovero).

Due i nuovi decessi. Uno è avvenuto nel Trevigiano, dove non se ne registravano da luglio, mentre uno fa parte del cluster di Mestre della casa di riposo Antica Scuola dei Battuti di Mestre. Sono 7 ora gli anziani morti per il focolaio della casa di riposo che attualmente vede 39 ospiti e 23 dipendenti positivi al Covid.

ISOLAMENTI DOMICILIARI IN VENETO

Impennata delle persone in quarantena in Veneto: sono oggi 460 in più rispetto al giorno precedente, per un totale che arriva a 6.444.

SITUAZIONE GENERALE

In netto rialzo in Italia i nuovi contagiati e le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono 642: 239 in più rispetto al giorno precedente.

Sette i morti, contro i 4 del giorno prima.

In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più delle 24 ore precedenti.

In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati.

Continuano a crescere in Italia anche le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 866, 23 in più nelle ultime 24 ore.

Aumentano anche le terapie intensive (66, +8).

Gli attualmente positivi sono 15.360 (+271).

(Dati del ministero della Salute di mercoledì sera).