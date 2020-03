Coronavirus, tamponi ai sanitari: all’Ulss veneziana 5,4% di positivi

Coronavirus: all’Ulss Veneziana già eseguiti 888 tamponi ai medici, il 5,4% dei casi è risultato positivo. Lo ha reso noto stamani il direttore generale, Giuseppe Dal Ben, illustrando le linee della campagna di tamponi promossa sul territorio, su impulso della Regione Veneto.

L’azienda Ulss 3 Serenissima di Venezia ha già effettuato 888 tamponi ai propri dipendenti, a partire dal 22 febbraio scorso, con 44 casi trovati positivi, pari a una percentuale del 5,2%.

Per il personale già identificato come contatto stretto dei contagiati si procederà con il “follow up” mediante tampone. Per il resto dei dipendenti i tamponi saranno programmati per il personale potenzialmente più a rischio, in quanto impegnato nell’assistenza diretta ai pazienti Covid (personale dei pronto soccorso, rianimazione, reparti Covid) per poi proseguire con gli operatori delle altre unità operative a minor coinvolgimento diretto con i casi di Coronavirus.

L’offerta del test verrà prioritariamente indirizzata a medici di base, lavoratori sanitari, farmacisti e strutture per non autosufficienti prossimi ai cluster rilevati sino ad ora. Nei territori individuati si useranno unità mobili per l’effettuazione dei tamponi.

