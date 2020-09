Coronavirus in spiaggia a Lido: dieci della stessa capanna in osservazione

Coronavirus a Venezia e provincia: sono 20 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (dati di domenica sera). Nel report precedente erano 19.

414 sono le persone “attualmente positive”, ieri erano 410.

1.257 le persone in isolamento fiduciario, ieri erano 1367.

24 le persone ricoverate (ieri erano 25) complessivamente nei nostri ospedali. Un paziente in rianimazione.

Per quanto riguarda le specificità, è stato scoperta una positività a Lido di Venezia. Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare: il padre, già positivo, ha verosimilmente contagiato il figlio di 11 anni e il ragazzino ha frequentato la capanna del Lido di un noto stabilimento balneare per “andare in spiaggia” fino ad una settimana fa. Sabato sono arrivati i tecnici del Servizio di Prevenzione dell’Ulss: la capanna è stata “sanificata”, gli spazi comuni sono stati disinfestati e tutti gli ospiti “affittuari” sono stati posti in quarantena e saranno sottoposti al test. Erano infatti una decina i frequentatori della capanna, anche di nuclei familiari diversi, come si usa fare per abbatterne il costo per la stagione.

Oggi la grande attesa riguarda la campanella del primo giorno di scuola.

(foto da archivio)