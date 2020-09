Coronavirus, salgono ricoveri nelle rianimazioni

Coronavirus: in crescita terapie intensive.

Sono altri sette sabato sera i pazienti affetti da Covid entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore.

Il totale dei ricoverati nelle rianimazioni sale così a 215.

Sono poi 40.566 le persone in isolamento domiciliare (+704) e 43.161 gli attualmente positivi (+704).

I dimessi ed i guariti sono 217.716 (+909). Così i dati del ministero della Salute.

Oggi, sabato, viene registrata però una nuova impennata di decessi.

Sono 24 le vittime in 24 ore e si tratta del dato più alto dal 7 luglio. Ieri erano state 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30.

Il totale delle vittime ha raggiunto quota 35.692

I nuovi casi di oggi sono 1.638 nelle ultime 24 ore, contro i 1.907 di ieri.

Il totale dei casi positivi è di 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei decessi (+9).

VENETO

Il coronavirus in Veneto oggi registra 186 nuovi contagi con 5 decessi. Salgono gli isolamenti (+234), stabili gli ospedali.

In Veneto i 186 nuovi contagi di oggi portano il totale a 25.609.

Si sono verificati anche 5 nuovi decessi che portano il totale a 2.158.

I dati sono del bollettino regionale di sabato.

Gli attualmente positivi sono 3.045, +36 rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare in Veneto si trovano 7.806 persone (+234), di cui 160 positive (+1).

I ricoverati nei reparti non critici sono 176 (+9). Nelle rianimazioni vi sono 17 pazienti (+1).