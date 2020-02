Coronavirus, riunione Unità di Crisi a Marghera in corso, spenta la diretta video

E’ regolarmente iniziata, verso le ore 9:00, nella sede della Protezione Civile regionale, a Marghera, la riunione dell’unità di crisi del Veneto dedicata all’emergenza da Coronavirus. La riunione vede la partecipazione del governatore Luca Zaia, del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e, in collegamento da Roma, del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del commissario per l’emergenza sanitaria, Angelo Borrelli.

Una diretta Facebook era iniziata sulla riunione operativa ma è stata interrotta dopo pochi minuti forse per problemi tecnici. Rimossa anche la registrazione di quanto trasmesso fino a quel momento con il governatore che parlava dei dati aggiornati.

Secondo quel poco che si era appreso fino a quel punto, l’intero ospedale di Schiavonia ha cominciato uno sgombero totale questa notte.

Sempre durante la notte “la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia (Padova), a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico”.

L’intervento rientra nelle operazioni di isolamento dell’area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.