Coronavirus, ricoverato dipendente Veritas. In cinque in isolamento

Coronavirus, ricoverato dipendente Veritas. La conferma ufficiale oggi dall’azienda municipalizzata: “E’ stato registrato un caso di un dipendente di Veritas, del settore igiene urbana, positivo al Corona virus. Si tratta di un uomo, già assente dal lavoro da un paio di settimane, attualmente ricoverato in ospedale”.

Inoltre, altre tre persone, quotidianamente impiegate nel settore dell’igiene urbana, oltre che altre due del servizio idrico integrato, si trovano attualmente in isolamento domiciliare su disposizione delle autorità sanitarie, in quando entrati in contatto con persone positive al virus.

Nessuna di queste ultime cinque persone è stato sottoposto a tampone né presenta sintomi di alcun tipo. Quindi, al momento, non sono dichiarati né ammalati né tantomeno contagiosi.

(foto da archivio)