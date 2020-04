Coronavirus, Prefetto: a Venezia sì in barca, ma per necessità

A Venezia le imbarcazioni sono utilizzabili per gli spostamenti delle persone motivati “da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute”.

Lo chiarisce il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, al sindaco Luigi Brugnaro, che ieri si era fatto portavoce degli interrogativi dei residenti nella città storica e nelle isole.

Zappalorto sottolinea come “non sia necessaria alcuna interpretazione estensiva” delle norme. “Ciò che vale per i mezzi privati di trasporto sulla terraferma (auto, moto, bicicletta) è applicabile anche ai mezzi privati di trasporto sull’acqua quali sono le piccole imbarcazioni da diporto – rileva – l’uso delle piccole imbarcazioni da diporto può concorrere a evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e quindi a favorire le misure di contenimento volute dal Governo”.

Confermato l’obbligo di avere con sé il modello aggiornato per l’autocertificazione.

Per Brugnaro “si tratta di un tema vitale per una città come Venezia che vive sull’acqua, unica al mondo. Ringrazio per la sensibilità anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, con cui c’è stata una cordiale telefonata subito dopo la mia richiesta di chiarezza all’Esecutivo”.

“E’ importante che la politica nazionale, soprattutto in queste settimane difficili, si accorga della specificità di Venezia”, conclude il sindaco.

Nella lettera firmata dal prefetto Zappalorto si sottolinea come anche per le imbarcazioni debba essere rispettato l’obbligo di mascherine e guanti monouso, oltre il distanziamento sociale, a meno che non si tratti di conviventi.

Restano in vigore, in ogni caso, tutte le limitazioni sul traffico acqueo previste dai Regolamenti comunali.