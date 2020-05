Coronavirus nel veneziano: 32 malati in meno da ieri. 18 i nuovi casi

Coronavirus nel veneziano, in calo tutti gli indicatori. Controtendenza il numero delle vittime che resta assestato, più o meno, sugli stessi valori. Anche nell’ultimo report, infatti, quattro le persone decedute.

Sono 18 i nuovi casi a Venezia e provincia. I casi ‘attualmente positivi’ sono invece diminuiti di 32 unità.

L’ospedale di Noale è il caso che merita più attenzione in questo momento: A Noale ci sono una ventina di pazienti e quindici operatori contagiati, oltre a un medico ricoverato.

Coronavirus per comune veneziano: nell’ultimo report di Azienda Zero il numero cumulativo di casi (inclusi ricoverati, deceduti e guariti) per comune vede ai primi tre posti: Venezia (inclusa terraferma), Chioggia e San Donà di Piave. Un podio che presenta rispettivamente: 760, 238, 177 casi.





I NUMERI DEL VENEZIANO

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia: 2533

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +18

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia: 622

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -32

Deceduti totali a Venezia e provincia: 237

Deceduti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +4

Guariti totali (negativizzati virologici) a Venezia e provincia: 1679

Guariti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +46

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia: 810

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -59





DECEDUTI NEL VENEZIANO

Giovanni Battista Busolin, 87 anni, di Mestre, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Bruno Cappellotto, 78 anni, di Chioggia, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Armida Conte, 94 anni, di Mestre, è deceduta all’ospedale di Dolo.

Il quarto decesso è avvenuto all’Ospedale dell’Angelo di Mestre ma di questo non sono state rese note le generalità.

Norma Solesin, 92 anni, di Mestre, è N.S. di cui si era comunicato il decesso ieri.

Maria Loreti, 85 anni, di Marghera, è M.L. di cui si era comunicato il decesso ieri.





RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 5

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Ricoverati negativizzati: 10

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 39

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 78

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 4

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 4

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 14

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 27

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati negativizzati: 1

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 9

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 9

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 83

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati negativizzati: 20

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -2

Deceduti: 86

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Dimessi: 99

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +4

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati negativizzati: 0

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 5

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 36

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 6

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -1

Deceduti: 8

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 86

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 26

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -2

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 5

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 16

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -3

Deceduti: 25

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 75

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

(*) Secondo la definizione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa, è ipotizzato che il Sars-Cov2 si comporti come gli altri virus e dunque un soggetto che sia stato infettato rimanga, una volta guarito, in qualche modo protetto sviluppando una forma di immunità. Sui tempi di durata dell’immunizzazione, al momento, non vi è certezza scientifica. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ha spiegato che alcune patologie infettive danno immunità a vita, altre, come la Sars, hanno una copertura di circa un anno.

(**) Dal 17 aprile la Regione del Veneto comunica un solo aggiornamento quotidiano anziché due come in precedenza. Dal 28 aprile i bollettini tornano ad essere due, uno delle 8 del mattino e uno delle 17. Ciò potrebbe causare modeste discrepanze a causa del confronto con altre notizie più o meno aggiornate.

(***) Il bollettino ufficiale di riferimento è di martedì 5 maggio, ore 17.00.