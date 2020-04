Coronavirus, muoiono tre pazienti nel veneziano. I dati di questa mattina. Meno ricoveri in Veneto

Coronavirus, muoiono altri tre pazienti nel veneziano: due all’ospedale di Dolo e uno in quello di Jesolo.

Sono i dati aggiornati di questa mattina, mercoledì 8 aprile, nel veneziano: secondo l’ultimo bollettino di Azienda Zero si registrano 3 nuovi decessi a causa del virus covid-19.

Dieci sono le persone sono morte nelle ultime ore in tutta la Regione: in Veneto, attualmente, ci sono 10.170 pazienti positivi, 1503 negativizzati.

I 10 decessi nella regione si sono verificati: 4 nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Borgo Roma, 2 nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Borgo Trento, 2 nell’Ospedale Dolo, 1 nell’Ospedale di Jesolo, 1 nell’Ospedale di Legnago.

La buona notizia è che sebbene l’andamento dei contagi sia altalenante, sta lentamente diminuendo il numero delle persone attualmente ricoverate per coronavirus in tutti gli ospedali regionali. Attualmente ve ne sono 1554 in area non critica, 4 in meno rispetto a ieri sera, e 285 in terapia intensiva, anche in questo caso 4 in meno rispetto al dato di ieri sera.

NEL VENEZIANO

Tre pazienti sono deceduti nelle ultime ore in provincia di Venezia: due all’ospedale di Dolo e uno in quello di Jesolo.

Sono 281 le persone ora ricoverate negli ospedali veneziani per covid-19, di cui 51 gravi, in terapia intensiva.

Attualmente ci sono 16 pazienti ricoverati all’Ospedale Civile, dei Giovanni e Paolo di Venezia, di cui 6 in terapia intensiva.

Altri 46 pazienti sono ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre, 15 in terapia intensiva. E 50 ricoveri a Villa Salus a Mestre, 9 a Mirano, di cui 7 gravi in terapia intensiva.

Ci sono poi 95 pazienti ricoverati all’ospedale di Dolo, di cui 11 in terapia intensiva, e 54 a Jesolo, di cui 12 in terapia intensiva. C’è un caso all’ospedale di Chioggia e 10 nella casa di cura Rizzola di Portogruaro.

Anche ieri sera nel veneziano, si sono registrate delle morti di ieri sera di Coronavirus a Venezia, i nuovi casi di Chioggia e il decesso del residente di Castello all’Ospedale Civile di Venezia.